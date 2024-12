Administratia Apele Romane a inchiriat, prin licitatie, zece perimetre maritime

Perimetre din spatiul maritim, situate atat in zona dintre Mamaia si Constanta, la nord de Constanta (in dreptul lacului Sinoe), cat si in zonele dintre Agigea si Eforie Nord, Venus si 2 Mai - Vama Veche, au fost adjudecate in urma organizarii in doua etape a licitatiei publice, a anuntat Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), dupa cum transmite Agerpres."In urma derularii procedurii de licitatie publica (in doua etape), reprezentand scoaterea la inchiriere a 28 de perimetre din ... citește toată știrea