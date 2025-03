Administratia Trump a trimis din greseala planurile de razboi unui jurnalist american: "Stiam cu 2 ore inainte ca primele bombe sa explodeze". Reactia Casei Albe

Administratia Trump a dezvaluit din greseala planuri de razboi unui jurnalist american.Distribuie daca iti place!Jeffrey Goldberg (foto), redactor-sef la publicatia americana "The Atlantic", a povestit cum a fost inclus accidental in grupul de pe platforma de mesagerie Signal, in care oficiali de top din SUA dezbateau detaliile atacurilor impotriva rebelilor Houthi din Yemen.Jeffrey Goldberg: Secretarul Apararii, mi-a trimis un mesaj cu planul de razboiJurnalistul spune ca a stiut despre ... citește toată știrea