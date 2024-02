Admitere liceu 2024. Cand are loc repartizarea computerizata si cum se face diferentierea intre elevii cu aceleasi medii

Elevii de clasa a VIII-a au sustinut in februarie simularea la Evaluare Nationala 2024, iar rezultatele au fost mult sub asteptari.Aproape 60% dintre elevi au luat note sub 5 la matematica. La Romana, note sub 5 au luat aproape 43.000 de elevi, adica 23% dintre elevii care au dat examen. Urmeaza acum Evaluarea Nationala in iunie, apoi admiterea la liceu.Evaluarea Nationala 2024 are loc in perioada 25-28 iunie, potrivit ... citește toată știrea