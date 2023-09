Inscrierile pentru admiterea la liceu 2024 incep pe 11 iulie, iar repartizarea candidatilor are loc pe 24 iulie, conform calendarului obtinut pe surse de Edupedu.ro. Concret, completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora se face pe 11-12, 15-22 iulie 2024.Documentul obtinut de Edupedu.ro este un draft care poate suferi modificari pana publicarea in ... citeste toata stirea