Un adolescent a fost prins cu peste 200 de pliculete cu droguri, in apropiere de Biblioteca Nationala din Bucuresti.Un adolescent in varsta de 16 ani a fost prins de jandarmii bucuresteni, in apropiere de Biblioteca Nationala, cu peste 200 de pliculete care contineau un praf alb, el fiind dus la Politie si ulterior predat reprezentantilor de la Protectia Copilului.Jandarmeria informeaza ca acesta avea un comportament tipic pentru consumatorii de droguri."Astazi, 06 octombrie a.c., in ... citeste toata stirea