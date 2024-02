Senatul a adoptat tacit, luni, 5 februarie, un proiect initiat de deputati PNL, care propune anularea pe viata a permisului conducatorului auto daca acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieti omenesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.Potrivit unor date prezentate presei, in anul 2020, la nivel national, 740 de conducatori auto au fost depistati sub influenta bauturilor alcoolice. In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022, 1.294 de soferi au fost depistati ... citeste toata stirea