O tanara nascuta la Brasov, adoptata de o familie din Elvetia la varsta de 2 ani, isi cauta familia din Romania. Roxana are acum 25 de ani si face un apel pe Facebook la oricine ar avea informatii care s-o conduca spre familia sa naturala."Numele meu la nastere a fost Roxana Cristea si sunt nascuta la data de 19 mai 1998, in Brasov. Mama mea biologica se numea Georgeta Cristea, nascuta la data de 10 ianuarie 1978, in Bucuresti, si acum ar avea varsta de 45 de ani. Despre mine stiu ca am fost ... citeste toata stirea