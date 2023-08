La 15 August a.c. credinciosii ortodocsi, greco-catolici si romano-catolici praznuiesc Adormirea Maicii Domnului. In toate bisericile se oficiaza slujbe religioase inchinate Maicii Domnului, iar in aceasta zi se ridica postul care a durat doua saptamini. Multe biserici din Tara Fagarasului au hramul acestei sarbatori. Manastirea Brancoveanu de la Sambata de Sus serbeaza unul dintre hramuri in aceasta zi.Traditii si obiceiuriPentru fetele de maritat, Santamaria este ziua cand isi pot grabi ... citeste toata stirea