Adormirea Maicii Domnului. Traditii si obiceiuri in aceasta zi de sarbatoare

In fiecare an, in 15 august, crestinii ortodocsi si cei catolici serbeaza una dintre cele mai mari sarbatori ale bisericii crestine, Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta in popor ca Sfanta Maria Mare sau Santamaria Mare.Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sarbatoare inchinata Sfintei Fecioare Maria, dar marturii despre existenta ei nu exista decat incepand din secolul al V-lea, cand cultul Maicii Domnului incepe sa se dezvolte foarte mult, mai ales dupa Sinodul IV Ecumenic, care a ... citeste toata stirea