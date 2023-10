Adrian Gabor, unul dintre cei mai vechi consilieri judeteni ai PNL Brasov, a demisionat din Legislativul judetean. Notificarea de demisie a fost depusa in 29 septembrie, iar in sedinta de plen de martI, 10 octombrie, a Consiliului Judetean Brasov, alesii au luat act de decizia lui.El a demisionat dupa ce instantele au emis o decizie definitiva in dosarul in care el a fost cercetat penal pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, fapta fiind comisa in ... citeste toata stirea