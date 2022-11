Adrian Oprica, atacat de Coliban in sedinta Consiliuliui Local ca si-a tras terasa prin RIAL

Primarul Allen Coliban este inca bantuit de ceea ce reprezenta fosta conducere a Primariei Brasov. In toate domeniile a solicitat audituri peste audituri, a facut si face in continuare acuzatii pe care nu le probeaza.Dupa cum stiti, in perioada campaniei electorale, senatorul mincinos Allen Coliban spunea ca va face un audit si va arata lumii intregi cum a furat George Scripcaru si oamenii lui. Auditul s-a facut cu bani publici, si nu putini, dar e tinut la secret de Coliban. Evident, in ... citeste toata stirea