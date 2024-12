Adrian Rusu, avocatul care a recuperat Cetatuia pentru comunitatea brasoveana, este, de astazi, cetatean de onoare al orasului

Primarul George Scripcaru i-a inmanat, in sedinta ordinara a Consiliului Local, inalta distinctie a Brasovului.Incepand de astazi, 23 decembrie, Brasovul are un nou cetatean de onoare, avocatul Adrian Rusu, caruia primarul George Scripcaru i-a inmanat inalta distinctie in cadrul sedintei de Consiliu Local. Adrian Rusu este avocatul municipalitatii care a reusit sa recupereze o serie de proprietati pentru comunitatea brasoveana, una dintre cele mai importante fiind Cetatuia, la care se adauga ... citește toată știrea