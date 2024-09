Adrian Vestea a anuntat oficial ca va parasi Ministerul Dezvoltarii

Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a declarat miercuri, 11 septembrie, la finalul sedintei de Guvern, ca va pleca de la minister "in momentul in care voi ajunge sa depun juramantul", dupa ce a fost ales presedinte al CJ Brasov."Voi pleca de la minister in momentul in care voi ajunge sa depun juramantul, conform prevederilor legale. In a doua jumatate a lunii octombrie, aceasta, conform calendarului electoral, este perioada care este prevazuta de a depune juramantul dupa ce incepand cu data ... citește toată știrea