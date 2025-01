Adrian Vestea a predat conducerea Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) are o noua conducere, incepand de luni, 27 ianuarie, cand a avut loc al Adunarea Generala a Uniunii. Astfel, in functia de presedinte a fost ales presedintele Consiliului Judetean Timis, social-democratul Alfred Simonis. El a preluat mandatul de la presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, care a fost presedinte al UNCJR in perioada 2020 - 2023. Totusi, Adrian Vestea a ramas in structura de conducere a Uniunii, fiind ... citește toată știrea