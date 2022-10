Adrian Vestea, ales presedinte al Ligii Alesilor Locali ai PNL la nivel national

Adrian Vestea, liderul liberalilor brasoveni si al Consiliului Judetean, este noul presedinte al Ligii Alesilor Locali ai PNL la nivel national. Decizia a fost luata in data de 3 octombrie, in cadrul sedintei Biroului Permanent National al partidului. Vestea a fost desemnat presedinte interimar al Ligii si a preluat mandatul de la Gheorghe Flutur, presedinte al Consiliului Judetean Suceava. Liga Alesilor Locali (LAL) este o structura ce cuprinde membrii PNL alesi in administratE-ia publica ... citeste toata stirea