Adrian Vestea isi va prelua mandatul de presedinte al Consiliului Judetean Brasov in 21 noiembrie. Alaturi de el vor depune juramantul 23 de consilieri judeteni

Noul Consiliu Judetean Brasov va fi validat joi, 21 noiembrie. Anuntul a fost facut miercuri, 13 noiembrie, de presedintele interimar al Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica. Acesta a mentionat ca juramantul va fi depus de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, dar si de 23 dintre cei 34 de consilieri judeteni.Pe de alta parte, in legislatura 2024 - 2028 ar putea aparea unele modificari in ceea ce priveste regulamentul de functionare de deliberativului judetean. "In ... citește toată știrea