Adrian Vestea: ,,Nicio comunitate locala sa nu ramana in urma" Cele mai multe santiere gestionate de CJ Brasov sunt in Tara Fagarasului. Ce lucrari se executa in 2025

Consiliul Judetean Brasov va continua si in 2025 lucrarile pe santierele deschise in tot judetul, respectiv modernizarea a 96,3 km de drumuri judetene, pentru care sunt alocate finantari ce depasesc 336,5 milioane de lei si refacerea totala a 53,1 km de drumuri din zona metropolitana a municipiului Brasov, un proiect multianual estimat la peste 530 de milioane de lei. In Esara Fagarasului sunt in desfasurare sau in pregatire cele mai multe investitii vizand modernizarea infrastructurii rutiere. ... citește toată știrea