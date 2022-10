Decizia a fost luata in data de 3 octombrie 2022, in cadrul sedintei de Birou Permanent National al partidului.Liga Alesilor Locali (L.A.L.) este o structura ce cuprinde membrii PNL alesi in administratE-ia publica locala si are drept scop promovarea ideilor liberale, a valorilor nationale, a programului, activitatilor si preocuparilor PNL in domeniul administratiei publice locale, ... citeste toata stirea