Adrian Vestea (PNL) despre schimbarea Guvernului, dupa demisia lui Iohannis: "Nu exista acest scenariu"Distribuie daca iti place!Secretarul general al PNL, Adrian Vestea, a declarat ca in acest moment nu se ia in calcul o schimbare a Guvernului. Oficialul liberal a subliniat ca Guvernul este legitim si stabil, in ciuda zvonurilor aparute in spatiul public.Guvernul ramane stabil, spune ... citește toată știrea