Adrian Vestea, presedintele CJ Brasov, fascinat de benzile desenate

Prezent la finele saptamanii trecute la vernisajul expozitiei internationale de benzi desenate realizate in cadrul proiectului "CAN for Balkans", eveniment organizat de directorul Muzeului Judetean de Istorie, Nicolae Pepene, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea a marturisit ca "in copilarie am fost un fan al benzilor desenate, astfel ca vernisajul mi-a prilejuit o placuta aducere-aminte si o evadare, pret de cateva minute, intr-o lume a fanteziei si a imaginarului creativ". ... citeste toata stirea