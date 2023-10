Actualul ministru al Dezvoltarii va fi, anul viitor, candidat la alegerile locale din judetul Brasov. Anuntul l-a facut vineri seara, la postul de televiziune Nova TV, cand a spus ca in acest moment nu are in plan sa devina parlamentar."Imi doresc sa revin acasa. Pot face parte din diverse structuri guvernamentale, dar, in primul rand, la aceasta varsta, obligatia mea este de a intoarce experienta comunitatii brasovene, inclusiv pe cea acumulata la Bucuresti. Voi fi candidat la locale. Este ... citeste toata stirea