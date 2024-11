Adrian Vestea si-a incheiat mandatul de ministru al Dezvoltarii. El si-a caracterizat anul petrecut la Bucuresti printr-un singur cuvant:"Investitii"

Adrian Vestea si-a incheiat marti, 19 noiembrie, mandatul de ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. A ocupat aceasta functie timp de un an si jumatate, iar in ultima zi la minister, intr-o conferinta de presa, el si-a caracterizat mandatul printr-un singur cuvant: "Investitii"."Nu am gandit politic in aceasta perioada""In perioada 2023 - 2024, prioritatea mea a fost sa tin deschise santierele si sa demarez noi proiecte. Investitiile au vizat toate judetele Romaniei, ... citește toată știrea