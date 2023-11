Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, spune ca s-a discutat in Guvern ca Ministerul pe care il conduce sa nu intre in 2024 cu datorii.Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca a discutat cu colegii sai din Guvern ca pana la finalul acestui an ministerul pe care il conduce sa poata sa efectueze platile necesare pentru a nu intra ... citeste toata stirea