Adrian Vestea, validat de instanta pentru noul mandat de presedinte al Consiliului Judetean Brasov

Tribunalul Brasov a validat miercuri, 16 octombrie, mandatul lui Adrian Vestea in functia de presedinte al Consiliului Judetean in legislatura 2024 - 2028. Decizia instantei brasovene nu este definitiva, putand fi atacata in doua zile de la comunicare, insa, acest lucru este putin probabil sa se intample.In cazul in care nu vor exista ... citește toată știrea