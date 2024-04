Adunari generale - Convocari - 24 aprilie 2024

Administratorul unic al S.C. BRINTEX S.A, cu sediul in Brasov, Str. M. Kogalniceanu nr. 23, bl. C 7, et. VI, biroul 602, camera 1, jud. Brasov, J8/116/1991, RO 1102700, in temeiul Actului constitutiv actualizat si al prevederilor art. 117 din Legea 31/1990, republicataCONVOACAAdunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii BRINTEX S.A. pentru data de 27.05.2024, ora 12:00, la sediul societatii din Brasov, Str. M. Kogalniceanu nr. 23, bl. C 7, et. VI, biroul 602, camera 1, jud. Brasov, ... citește toată știrea