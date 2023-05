Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au reusit prinderea unei persoane banuita ca ar fi autoarea unui furt din magazin. Astfel, in cursul lunii martie, oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi sustras un laptop dintr-un magazin, prin scoaterea din functiune a sistemului de alarma, cauzand un prejudiciu in valoare de 6.000 de lei.Cercetarile efectuate in cauza de catre politisti au dus la identificarea persoanei banuite de comiterea ... citeste toata stirea