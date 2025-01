AEP: Aproximativ 22 de milioane de lei in subventii virate partidelor in luna ianuarie. Cele mai mari sume: PSD - 7,2 milioane lei, AUR - 4,3 milioane lei, PNL - 3,9 milioane lei

Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in luna ianuarie, in conturile a opt partide - PSD, AUR, PNL, USR, SOS Romania, POT, PMP, Forta Dreptei - subventii in suma totala de 21.990.660 lei, transmite Agerpres.Potrivit site-ului AEP, Partidul Social Democrat a primit 7.296.317 de lei, Alianta pentru Unirea Romanilor - 4.314.427 lei, Partidul National Liberal - 3.972.366 ... citește toată știrea