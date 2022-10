Aerogara, luata cu asalt de seniori

Aeroportul Brasov a fost, in acest sfarsit de saptamana, neincapator pentru numerosii seniori brasoveni care au vrut sa vada in ce stadiu este unul dintre cele mai importante proiecte ale orasului. Vizita a fost promisa brasovenilor de varsta a treia de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, in 1 octombrie, de Ziua Internationale a Persoanelor Varstnice, iar excursia s-a desfasurat vineri, 21 octombrie."Impreuna cu colegii mei Todorica Serban, vicepresedintele Consiliului ... citeste toata stirea