Aeroportul Brasov, etapa arbori, arbusti, flori

Consiliul Judetean Brasov pregateste documentatia pentru noi lucrari la Aeroportul International Brasov - Ghimbav. Astfel, in sedinta de plen de joi, 10 februarie, consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru cladiri si infrastructura anexe, investitie estimata la 33.477.665 lei, iar durata de realizare a investitiei este de 12 luni.Infrastructura anexaPrin acest proiect, administratia judeteana are in vedere realizarea unor constructii care vor constitui infrastructura anexa ... citeste toata stirea