Aeroportul Brasov, la "testul Italia"

Echipamentele de radionavigatie de tip ILS si DVOR comandate pentru Aeroportul International Brasov la producatorul italian Thales au fost finalizate, iar in 29 august au intrat in etapa de testare la sediul companiei din Italia (localitatea Gorgonzola, provincia Milano). Mai exact, in perioada 29 septembrie - 1 septembrie se realizeaza testele de fabrica FAT (factory acceptance test), dupa care echipamentele vor fi livrate si instalate la aeroport, in luna septembrie.La testarea ... citeste toata stirea