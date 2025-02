Aeroportul Brasov, regim de iarna: 15 - 40 de minutepentru egivrare

In urma ninsorilor abundente si a codului galben de ger instituit pana pe 19 februarie, Aeroportul International Brasov-Ghimbav opereaza in conditii de iarna, in plus in activitatile aeroportuare aparand si operatiunile de degivrare.Aeronavele care decoleaza pe frig extrem sunt curatate de gheata ce poate afecta comenzile. In general, procedura dureaza intre 15 si 40 de minute, in ... citește toată știrea