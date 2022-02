Aeroportul Brasov va fi operational de la 1 noiembrie. In primul an de activitate se preconizeaza ca vor fi active 5 destinatii

Aeroportul Brasov va fi operational incepand cu 1 noiembrie 2022. Pentru primul an de activitate este asteptat un trafic de 300.000 de pasageri, iar estimarile au fost calculate in functie de discutiile pe care le-au avut autoritatile locale din Brasov cu operatorii aerieni. Alexandru Anghel, directorul executiv al Directiei Implementare Aeroport din cadrul CJ Brasov, a declarat pentru Buna Ziua Brasov ca se afla permanent in discutii cu operatorii aerieni ... citeste toata stirea