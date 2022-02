Aeroportul International Brasov - Ghimbav, operational de pe 1 noiembrie. 2023 - 300.000 de pasageri

Aeroportul International Brasov - Ghimbav va fi operational incepand cu data de 1 noiembrie a acestui an, au spus reprezentantii Consiliului Judetean Brasov.Pentru primul an de activitate este asteptat un trafic de 300.000 de pasageri, iar estimarile au fost calculate in functie de discutiile pe care le-au avut autoritatile locale din Brasov cu operatorii aerieni.Alexandru Anghel, directorul executiv al Directiei Implementare Aeroport din cadrul CJ Brasov, spune ca se afla permanent in ... citeste toata stirea