Aeroportul International Brasov - Ghimbav va oferi tot mai multa vizibilitate judetului

Aproximativ 200 de persoane au participat in 16 mai, la cea de-a 4-a editie a conferintei europene "Smart Airport Cities", organizata de Primaria orasului Ghimbav si Asociatia Smart City Brasov, sub patronajul Institutului Regiunilor Europei. La eveniment au participat specialisti in domeniul aeronautic, cat si reprezentanti ai diplomatiei si ai administratiei publice, europarlamentari, senatori si deputati, conducatori de institutii publice, experti si specialisti din mediul economic, cel ... citește toată știrea