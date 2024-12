,,Afacerea" patinoarul din Fagaras. Tarifele practicate bat capitala, Brasovul si Sibiul. Un copil plateste 40 lei pentru o ora de distractie pe gheata. Patinoarul este inchiriat pe bani publici

Mersul la patinoar este una dintre bucuriile iernii atat pentru copii, dar si pentru adulti. Iar cand in localitatea ta exista un patinoar, parintii fac orice pentru a-si duce copiii sa se relaxeze in aer liber. Dar in cele mai multe cazuri, distractia depaseste bugetul unei familii modeste cu copii. Este cazul Fagarasului care are doar de doi ani un patinoar spre bucuria celor mici. Nu si a parintilor intrucat conducerea Primariei Fagaras a transformat si distractia copiilor intr-o ,,afacere". ... citește toată știrea