Afaceri din pandemie pe bani publici. DNA pe urma achizitiilor ilegale

Un numar de 56 de persoane, intre care Marian Vanghelie, fost consilier local in Sectorul 5, Daniel Tudorache, fost primar al Sectrorului 1, si alti functionari, sunt urmarite penal de DNA in dosarul care vizeaza achizitii nelegale, supraevaluate, ale unor tablete pentru elevi si produse necesare in timpul pandemiei de COVID-19, precum nebulizatoare de decontaminare si termoscannere. Procurorii sustin ca Vanghelie ar fi constituit gruparea care a actionat in anul 2020, pentru a influenta ... citeste toata stirea