Comertul cu autovehicule a consemnat un avans de 25,3%, pe serie bruta, in primele noua luni din acest an, si a contribuit cel mai mult la cresterea cu 14,1% a volumului cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, scrie Agerpres.Conform datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), in marja cresterii afacerilor din acest domeniu, s-au mai inregistrat rezultate pozitive in comertul cu piese ... citeste toata stirea