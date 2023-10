Afacerile firmelor de pompe funebre vor depasi, in acest an, nivelul de jumatate de miliard de lei, cel mai ridicat din istorie. Se intampla acest lucru pe fondul cresterii spectaculoase a ratei deceselor si, bineinteles, a scumpirii costurilor legate de inmormantare, de la sicriu si cruce, la coroane, imbalsamare si locul de veci.O inmormantare, in Romania lui 2023, a ajuns sa coste intre 2.700 lei si cateva zeci de mii de euro, in functie de serviciile oferite. Multe dintre firme incearca ... citeste toata stirea