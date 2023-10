AFI Brasov sarbatoreste 3 ani de shopping cu 3 zile de distractie si tombola aniversara.In luna octombrie, centrul comercial AFI Brasov sarbatoreste 3 ani de shopping, evenimente si amintiri faine alaturi de brasoveni cu o TOMBOLA ANIVERSARA.Astfel, daca faci shopping de minim 300 de lei din AFI Brasov in perioada 5 - 27 octombrie 2023 poti castiga multe premii faine in valoare de peste 50.000 de euro, MARELE PREMIU fiind un FORD FOCUS MCA 2023.Talonul de tombola se ridica in baza bonului ... citeste toata stirea