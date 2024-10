Afla-ti... compatibilitatea cu candidatii la prezidentiale

FreshVote.ro este platforma de tip "busola electorala"pentru alegerile prezidentiale, pe care o pot testa si brasovenii, pentru a vedea cum si cat se regasesc in ceea ce spun candidatii la alegerile prezidentiale. A fost creata la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) si este gratuita folosirea ei."Scopul proiectului este acela de a permite utilizatorilor sa ia o decizie informata in momentul in care hotarasc caruia/careia dintre candidati ii vor acorda votul. FreshVote.ro este o ... citește toată știrea