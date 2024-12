Agentia Antidrog va fi reorganizata. Spitalele vor asigura "asistenta integrata a consumatorilor"

Agentia Antidrog va fi reorganizata, astfel incat unitatile sanitare sa asigure asistenta integrata a consumatorilor, iar coordonarea politicilor antidrog sa treaca in coordonarea directa a prim-ministrului, Guvernul aproband ieri aceasta modificare. Masurile sunt adoptate in urma consultarilor cu organizatiile nonguvernamentale si cu expertii din domeniu, a mentionat purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin."Se are in vedere reorganizarea Agentiei Nationale Antidrog, care ... citește toată știrea