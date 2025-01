Agentia de turism a BOR isi extinde oferta de pelerinaje pentru 2025

Agentia "Basilica Travel" a Patriarhiei Romane isi extinde oferta de pelerinaje pentru 2025.Prin RomaniaPe rutele interne, Agentia a introdus doua destinatii noi pentru pelerinajele interne, in judetele Neamt si Botosani. "Apar in anul acesta, 2025, si cateva noutati. Avem un pelerinaj in zona Botosanilor, pelerinajul va fi intitulat *La Sfantul Cuvios Onufrie de la Vorona* si va cuprinde majoritatea manastirilor importante din zona Botosani, bineinteles Casa Memoriala a poetului national ... citește toată știrea