Agentia Metropolitana solicita 300.000 de lei de la bugetul local, pentru "Vibes Fest"

Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov (AMB) vrea sa organizeze si in acest an evenimentul "Vibes Fest", un festival al comunitatii asa cum este descris de organizatori. A treia editie a evenimentului "Vibes Fest" este programata pentru data de 14 august, intre orele 09.00 - 23.00 si urmeaza a se desfasura in Piata Sfatului. Ca si anii trecuti, reprezentantii AMB sustin ca nu acoperi bugetul festivalului, motiv pentru care au solicitat sprijin financiar de la bugetul local al ... citește toată știrea