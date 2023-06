Agentia Nationala Antidrog (ANA), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a transmis ca in ultimii cinci ani numarul minorilor admisi la tratament pe fondul consumului de droguri a crescut de la 196 la 278, in timp ce numarul copiilor cu varste sub 15 ani a crescut de la 32 la 60. Varsta de debut este de "13 ani sau mai mica".In scolile si liceele din Romania, insa, fenomenul pare scapat de sub control. Conform rapoartelor de activitate ale DIICOT, dosarele de solutionat privind ... citeste toata stirea