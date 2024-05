Agresiune intr-o familie din Ucraina

Sambata, 25 mai, politistii au fost sesizati de catre o femeie, cetatean ucrainean, care semnala faptul ca sotul sau, de aceiasi nationalitate, a agresat-o fizic, incidentul petrecandu-se in imobilul in care acestia locuiesc, in municipiul Brasov."Fata de cele sesizate, un echipaj de politie s-a deplasat imediat la adresa indicata si l-a identificat in locuinta pe barbatul presupus agresor, in varsta de 47 de ani. Aici politistii au stabilit ca barbatul, din motive familiale, si-ar fi agresat ... citește toată știrea