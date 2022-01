Agresorii vor fi monitorizati cu bratari electronice. Primele dispozitive, functionale din martie

In premiera, in Romania vor fi introduse bratarile electronice pentru supravegherea agresorilor. Din luna martie, aproximativ 1.000 de dispozitive devin functionale.Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse Gabriela Firea a precizat ca in acest an, aproape o mie de bratari electronice pentru agresori vor fi functionale in trei judete si in Capitala, iar restul pana la 15.000 vor fi active in urmatorii patru ani, informeaza News.ro. ... citeste toata stirea