Agresorii vor purta bratara electronica. Din 2024, si la Brasov

Agresorii ar putea fi monitorizati incepand din acesta toamna cu bratari electronice. Sunt vizate mai ales persoanele cu ordin de protectie, deoarece doar anul trecut au fost raportate peste 40.000 de fapte de violenta domestica. Vizati sunt si cei care sunt sub control judiciar sau in arest la domiciliu.Proiectul cu normele pentru aplicarea Legii 146/2021, aprobat in sedinta de Guvern de miercuri, 10 august, prevede ca sistemul de monitorizare de la distanta va fi implementat pentru inceput ... citeste toata stirea