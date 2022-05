Ai animale in casa? Lege noua: pedepse si amenzi mai mari pentru cei care nu au grija de ele

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 13 mai, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, informeaza Administratia Prezidentiala. Prin actul normativ promulgat cresc limitele pedepselor si amenzilor in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, iar zoofilia este introdusa in aceasta categorie. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 205/2004, in sensul majorarii limitelor speciale ale pedepselor ... citeste toata stirea