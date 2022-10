Peste 200 de artisti vor fi prezenti pe scenele brasovene, in perioada 29 octombrie - 6 noiembrie, la cele aproape 80 de evenimente care fac parte din miscarea "Ai carte, ai parte" din acest an. Aflat la a doua editie, evenimentul este unul international, prin participarea etnicilor romani din Serbia, Ucraina si Republica Moldova."Vom avea in acest concept cinci module. Este vorba de Cartea de literatura, Cartea de dramaturgie, Cartea de cartier, Modele de viata si Maratonul opiniilor. ... citeste toata stirea