Incepand de luni, 4 decembrie, parintii isi pot programa on-line copiii, pentru procedura gratuita "sigilarea molarului de 6 ani" care va fi realizata la cabinetul stomatologic din incinta Colegiului Tehnic Transilvania Brasov. Asta in cazul in care nu exista cabinet stomatologic in scoala in care invata. Pentru inscriere trebuie accesata aplicatia de pe pagina Directiei de Asistenta Sociala Brasov (www.dasbrasov.ro, sectiunea "Programari"), partener in proiectul "Dinti sanatosi, Zambet frumos", ... citeste toata stirea